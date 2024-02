Colpo sventato: tre arresti per furto nel centro commerciale

Tre individui, due uomini e una donna provenienti dall'hinterland romano, sono stati arrestati la scorsa notte dopo essere stati sorpresi nel tentativo di rubare merci dall'interno di un centro commerciale appena fuori città. I sospettati, di età compresa tra i 23 e i 43 anni, hanno tentato di sottrarre diverse apparecchiature elettroniche e informatiche dal negozio, con un valore stimato di circa 8 mila euro.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato sollecitato dalla centrale operativa, e una pattuglia dell'Arma ha intercettato inizialmente due dei tre ladri mentre cercavano di allontanarsi dal luogo del crimine con la refurtiva ancora nascosta nel veicolo. Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e ad altre informazioni raccolte, è stato possibile individuare e arrestare anche il terzo complice, che era rimasto a piedi.

I tre individui sono stati tutti incriminati per furto aggravato in concorso e sono stati arrestati in flagranza di reato. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 8 smartphone, 17 schede di videogiochi elettronici e un laptop, il cui valore commerciale complessivo è stato stimato intorno agli 8 mila euro. Tutta la merce recuperata è stata restituita al responsabile del negozio.

I tre arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice competente.