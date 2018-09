Colto da Malore morto a soli 52anni Massimiliano Bartolotti, il cordoglio

E' morto a soli 52 anni Massimiliano Bartolotti, imprenditore nel turismo abruzzese, proprietario degli impianti di sci di Ovindoli.

Bartolotti è stato colto da un malore che gli è stato fatale durante la notte, a nulla è valso l'arrivo dei soccorritori del 118 che altro non hanno potuto fare che constatarne la morte.

La triste notizia ha fatto prontamente il giro del paese, facendo rimanere tutti addolorati e consternati, cordoglio è arrivato anche dal mondo politico;

La deputata Pezzopane è stata una delle prime a inviare il proprio cordoglio per la perdita di Massimiliano BARTOLOTTI

“Una bruttissima notizia, che mi sconvolge. Un giovane e dinamico imprenditore, innamorato di queste nostre montagne, un coraggioso investitore. Una tragedia vera. Massimiliano era un uomo energico e dinamico, sempre attivo, un innovatore. Ci eravamo sentiti pochi giorni fa per una iniziativa da fare a sostegno della nostra montagna. Lo conosco da tanto tempo, con suo padre Giancarlo, abbiamo collaborato per tante cose importanti per lo sviluppo di Monte Magnola e del comprensorio turistico delle Rocche. Mi sconvolge una perdita di una persona così giovane, dinamica, allegra e intraprendente. Abbraccio la sua famiglia a cui sono vicina nel dolore.”

Profondo cordoglio anche dalla Confcommercio regionale;

Abbiamo appreso con profondo dolore della prematura ed improvvisa scomparsa di Massimiliano Bartolotti che ci colpisce ed addolora.

Uno straordinario imprenditore capace e coraggioso, sempre con lo sguardo orientato al miglior futuro della nostra Terra, appassionato delle nostre meravigliose montagne costantemente al centro delle sue quotidiane ed incessanti attenzioni realizzative che hanno caratterizzato in positivo non solo la crescita del momento o del solo profitto aziendale ma la più complessiva visione del progresso sociale ed economico della nostra regione ed autentico epigono dello sviluppo delle aree interne abruzzesi. Purtroppo non potremo più vedere il suo sguardo sincero ed il suo sorriso gentile che ci mancheranno per sempre.

L'Abruzzo intero ha perso uno dei suoi figli migliori a cui ognuno di noi dovrebbe dire grazie per quanto ha concretamente fatto, così come dovrebbe essere grato a suo padre Giancarlo pioniere del turismo montano abruzzese ed al al quale unitamente a tutta la sua famiglia , vanno i nostri sinceri e sentiti sentimenti di cordoglio e di affetto che hanno sempre caratterizzato in positivo i rapporti di appartenenza alla nostra Organizzazione.

Nel prossimo mese di ottobre proporremo di assegnare il PREMIO TENACI CONFCOMMERCIO alla memoria del nostro associato che tanto amore ed impegno ha donato alla causa del progresso economico e sociale dell'Abruzzo Montano.

Dalla Regione è Pietrucci che manifesta il proprio dolore alla famigli Bartolotti;

Sono sconvolto dalla notizia della morte di Massimiliano Bartolotti. Prima che un grande e lungimirante imprenditore, per me era un fratello, e saranno sempre presenti e insostituibili per me il suo ricordo e il suo esempio. Ho lavorato con lui in questi anni, ne ho apprezzato la visione e l'intelligenza acuta con cui ha gestito e promosso lo sviluppo degli impianti da sci di Ovindoli e presieduto la Dmc Abruzzo Qualità. Le nostre aree interne e l'Abruzzo perdono un solido riferimento per la crescita e lo sviluppo, che tanto avrebbe ancora potuto dare al suo territorio. A Giancarlo, Maria, Alessandro, Desi e Isabel il mio più sentito abbraccio.