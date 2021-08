Colto da malore si scontra con il pickup contro altre vettura, 73enne muore dopo i soccorsi

Ha avuto un malore mentre era alla guida del suo pickup che è andato a scontrarsi frontalmente con una Citroen. Le conseguenze del forte impatto sono state fatali per Giuseppe Lanci, 73 anni, di Mozzagrogna (Chieti), agricoltore in pensione, deceduto sull'elicottero del 118 che lo stava trasportando all'ospedale di Pescara.

L'incidente è avvenuto stamani in località Rosciavizza di Mozzagrogna, lungo la provinciale che conduce in Val di Sangro. In ospedale a Lanciano è stato trasportato il conducente della Citroen, 48enne, le cui condizioni non sono gravi. Per i rilievi sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Ortona. La procura di Lanciano ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per le esequie.