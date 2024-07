Colto in Flagranza: Carabinieri Sventano Furto con Spaccata a Montesilvano

La notte scorsa, i Carabinieri di Montesilvano hanno arrestato un uomo di 30 anni lungo via Vestina, mentre tentava di eseguire un furto con "spaccata" ai danni di un ristorante. L'individuo è stato sorpreso mentre era in procinto di lanciare una grossa pietra contro la vetrina del locale.

Il trentenne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, è considerato un ladro seriale specializzato in furti attraverso la tecnica della spaccata, che consiste nell'infrangere vetrine di esercizi commerciali per accedere rapidamente al loro interno. Durante l'arresto, i carabinieri hanno trovato in suo possesso una pinza in metallo e altri strumenti atti allo scasso, strumenti che confermano le sue intenzioni criminose.

La Compagnia di Montesilvano ha sottolineato l'importanza dell'attività di prevenzione, che include l'impiego di militari in abiti civili. Questa strategia operativa ha permesso di ottenere un vantaggio significativo, consentendo alle forze dell'ordine di cogliere il malintenzionato sul fatto, sfruttando l'elemento sorpresa.

Le autorità locali ribadiscono l'impegno costante nella lotta contro la criminalità e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, per contribuire alla sicurezza della comunità e alla protezione degli esercizi commerciali. Grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, è stato evitato l'ennesimo colpo ai danni di un'attività commerciale, assicurando alla giustizia un soggetto dedito a questo genere di reati.