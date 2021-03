Come Nasce il FUMETTO - TEX L'Ultima Missione con tutti gli autori #01 | lucadeejay

Cari Lettori , siamo arrivati a 2mila iscritti e 300mila visualizzazioni in un anno di vita del canale.

Non lo avrei mai immaginato quando l'ho aperto come un gioco insieme ad Anna e Marco (i miei figli).

Un gioco che doveva impegnarli durante il primo lockdown, ma che presto è stato qualcosa di più creando in modo spontaneo una community unita e dando lo stimolo a tanti altri bravissimi Lettori di "buttarsi nella mischia" e di far parlare anche loro delle proprie passioni qui sul tubo.

Vi avevo confessato che per festeggiare questo importante, ma primo, traguardo avremmo ideato qualcosa di unico, così è nato "Come Nasce il Fumetto", il mio modo di ringraziarvi per l'affetto e la stima che mi dimostrate ogni giorno.

Uno speciale ringraziamento a Giorgio Giusfredi, talentoso autore di questo volume, che mi ha semplificato di molto le cose e a tutti i protagonisti di questo documentario.

Ringrazio Matteo Vattani, Luca Corda, Roberto Banfi e Letizia Boselli e ringrazio ancor di più il Maestro Alfonso Font che nonostante i tanti intoppi dati dalla connessione ha fortemente voluto esser presente.

Ringrazio anche la Sergio bonelli Editore per il supporto tecnico e per la concessione dei materiali che vedrete nel video.

Noi ci vediamo per la Premiere in LIVE con gli autori GIOVEDì 11 Marzo alle ore 21.30!

Mi raccomando condividetelo il più possibile e ci leggiamo nei commenti! Ciao Belli!!!

*** Iscriviti al Canale ➜ http://bit.ly/Lucadeejay ***

*** Qui trovi tutto: https://linktr.ee/ilucadeejay ***

Un’audace missione per tre Rangers del Texas!

TEX ROMANZI A FUMETTI N° : 12

Periodicità: semestrale

L'ULTIMA MISSIONE

uscita: 20/02/2021

Formato: 22,5x30 cm, colore

Pagine: 52

Soggetto: Giorgio Giusfredi

Sceneggiatura: Giorgio Giusfredi

Disegni: Alfonso Font

Copertina: Alfonso Font

Colori: Matteo Vattani

Ai tempi della “Grande Invasione”, Tex e Carson cavalcarono con Lucky Joe Beauregard per salvare il Texas dai Comanche. Oggi il vecchio Joe non ha più niente da perdere e vuole cacciarsi da solo nei canyons delle Sacramento Mountains per affrontare la banda di El Morado e i suoi spietati comancheros… Ma Tex Willer e Kit Carson saranno ancora al suo fianco!