Commerciante Aggredito e Filmato da Uno Straniero: “Ora Ho Paura”

Il commerciante aquilano di Piazza Duomo teme nuove aggressioni dopo essere stato colpito e ripreso da un giovane straniero.

La settimana scorsa, un commerciante di Piazza Duomo a L'Aquila è stato brutalmente aggredito da un giovane di origine straniera, che parlava lingua araba. L'aggressore, dopo aver colpito il commerciante con un pugno, lo ha ripreso con il telefonino prima di fuggire. Questo episodio ha lasciato il commerciante in uno stato di grande preoccupazione, temendo possibili nuove aggressioni da parte di amici dell'aggressore, anch'essi stranieri.

Secondo quanto riportato dal Centro, l’uomo ha prontamente sporto denuncia presso i carabinieri. Tuttavia, è stato impossibile rintracciare il responsabile, che è riuscito a dileguarsi subito dopo l’incidente. Questo episodio evidenzia una crescente insicurezza nel centro storico di L'Aquila, dove le bande di individui spesso compiono atti di violenza senza apparente motivo.

Il commerciante, insieme al suo cuoco, ha espresso delusione per la risposta delle istituzioni, che ritiene insufficiente. Entrambi affermano di sentirsi sempre più spaventati per la possibilità di ulteriori raid. La situazione solleva interrogativi su come le autorità stiano affrontando il problema della sicurezza pubblica in una città che sembra essere sempre più ostaggio di episodi di violenza.