Comunali: Biondi,ora indosso casacca neroverde città L'Aquila

Pescara - Una donna di 49 anni è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, da una moto che si è subito data alla fuga. L'incidente è avvenuto ieri sera sul lungomare di Pescara. La donna attraversava in direzione mare-monti, mentre la moto viaggiava in direzione Nord. Il mezzo, forse nel sorpassare un'automobile che si stava immettendo in carreggiata, ha invaso la corsia opposta e ha travolto la 49enne....