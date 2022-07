Comune L'Aquila, oggi prima riunione del nuovo Consiglio del mandato bis di Biondi

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi (Fdi), confermato al primo turno lo scorso 12 giugno con oltre il 54% a capo della coalizione di centrodestra, ha firmato il decreto di nomina con cui vengono individuati i componenti della nuova giunta comunale.

Questi i nomi dell'esecutivo comunale: Raffaele Daniele (vice sindaco), Ersilia Lancia, Vito Colonna, tutti e tre di Fdi, Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta e Francesco De Santis (Lega), Roberto Tinari (Fi), Manuela Tursini (L'Aquila Futura) e Paola Giuliani, avvocato e dirigente comunale di lungo corso del Comune dell'Aquila.

Le ultime due donne sono assessori esterni. Gli altri, eletti consiglieri comunali, dovranno dimettersi per entrare nell'esecutivo favorendo l'ingresso dei primi dei non eletti.

Dall'esecutivo rimangono fuori i rappresentanti di Civici indipendenti per Biondi e L'Aquila al Centro che hanno eletto rispettivamente due e un consigliere comunale. I centristi guidato dal senatore eletto in Abruzzo Gaetano Quagliariello, ex ministro del governo Monti, hanno polemizzato nei giorni scorsi per l'offerta di assessori privi di importanza. Nella chiusura del cerchio al termine delle trattative con i partiti, è previsto che la presidenza del consiglio venga assunta dal consigliere regionale di Azione politica e vice presidente del consiglio regionale abruzzese Roberto Santangelo, che a capo della lista civica L'Aquila Futura è stato il più votato alle elezioni del 12 giugno collezionando 1.196 preferenze.

"Successivamente verrà comunicata l'assegnazione delle deleghe conferite ai singoli assessori"

Il nuovo esecutivo sarà presentato nel corso della prima riunione del Consiglio comunale prevista per oggi alle ore 11