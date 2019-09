Con lo scooter contro un palo, morto giovane nel teatino

E' morto nella tarda serata di domenica un giovane di 25enne in un incidente stradale avvenuto a Filetto (Chieti), il giovane Denis Di Giorgio, era alla guida di uno scooter, quando per cause al vaglio degli investigatori, è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un palo.

I soccorsi seppure immediati, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Chieti.

Il giovane, insieme ai genitori abitava a Chieti Scalo, gestiva il lago Pelino frequentato dagli appassionati di pesca sportiva.