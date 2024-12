Concerti, spettacoli e magia natalizia: il ricco calendario degli eventi a Pescara

Dai Subsonica al balletto aereo, un Natale ricco di appuntamenti per grandi e piccini fino al 6 gennaio 2025.

Il Comune di Pescara ha ufficializzato il programma "Pescara d’Incanto", un calendario di eventi natalizi che spazia dalla musica agli spettacoli, per regalare un mese di emozioni e intrattenimento. Le manifestazioni si svolgeranno dal 7 dicembre al 6 gennaio e prevedono una varietà di attività, pensate per ogni fascia d’età e gusto, con eventi gratuiti che toccheranno sia il centro che le periferie.

Ad aprire le celebrazioni, il 7 dicembre, il concerto per l’Immacolata della Compagnia Virtuosa nella chiesa del Santissimo Rosario. L’8 dicembre, invece, il pubblico potrà ammirare uno spettacolo unico: il Sylphes Aerial Ballet, una performance di danza aerea sulle note di Vivaldi, con un’esibizione sospesa a 30 metri d’altezza in piazza della Rinascita. Durante la giornata, sarà inoltre acceso il grande Albero di Natale, simbolo delle festività.

Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto di fine anno dei Subsonica, che si terrà il 31 dicembre alle 22.30 nell’ex area di risulta. La festa continuerà il primo gennaio, sempre nella stessa location, con l’esibizione del giovane cantante Alfa, prevista per le 19. Entrambi gli eventi saranno gratuiti.

Il sindaco Carlo Masci, durante la presentazione, ha dichiarato: “Questo programma è il frutto di una collaborazione tra molte realtà cittadine, per rendere Pescara ancora più viva e attrattiva. Vogliamo valorizzare il nostro territorio, offrendo opportunità di svago per tutti e sostenendo il commercio locale.”

Le iniziative non si limitano alla musica. Laboratori per bambini, dedicati anche ai più piccoli dai 3 anni in su, saranno ospitati al Museo delle Genti d’Abruzzo. I presepi viventi, realizzati dalle scuole e da artisti locali, arricchiranno l’atmosfera, mentre i cori gospel e le esibizioni delle corali giovanili animeranno le chiese cittadine. Tornerà inoltre il tradizionale concerto dell’Orchestra Filarmonica il 30 dicembre, dedicato a Giovanna Porcaro.

Maria Rita Carota, vice sindaco, ha sottolineato l’attenzione verso l’inclusione: “Abbiamo voluto dare spazio a tutti, dai più giovani agli adulti, con attività come la tangoterapia e racconti natalizi itineranti con il Baule itinerante.”

Il cuore pulsante del Natale pescarese sarà il mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore, trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio, e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Rinascita. “Ogni dettaglio è stato pensato per attrarre non solo i cittadini, ma anche i turisti,” ha aggiunto l’assessore Zaira Zamparelli.

Con le sue luminarie scintillanti, gli spettacoli unici e un programma variegato, Pescara si prepara a vivere un Natale indimenticabile, all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione.