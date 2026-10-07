Concessioni balneari, Lugini: "Il lavoro dell’Abruzzo va nella direzione giusta."

«Il percorso che l’Abruzzo ha intrapreso sul tema delle concessioni demaniali marittime dimostra che abbiamo imboccato la strada giusta. È il risultato di un grande lavoro istituzionale e politico che abbiamo costruito in questi mesi e che oggi ci permette di affrontare questa partita con maggiore forza e con strumenti concreti».

Lo dichiara il consigliere regionale Gianpaolo Lugini, primo firmatario del Pdl 133, sottolineando l’importanza del lavoro portato avanti dalla Regione Abruzzo sul tema della ricognizione e della mappatura del litorale.

«Il Pdl 133 rappresenta un passaggio importante di questo percorso e nasce dalla necessità di dare risposte concrete alle imprese balneari abruzzesi. Il punto di partenza deve essere sempre la realtà del nostro territorio: la disponibilità della risorsa demaniale non può essere data per scontata, ma deve essere verificata concretamente, attraverso una ricognizione puntuale delle nostre coste. È questa la direzione che abbiamo scelto di seguire e che ritengo essere quella corretta, perché consente di mettere a disposizione dati certi e di affrontare il tema nel rispetto della normativa europea, valorizzando al tempo stesso le peculiarità della costa abruzzese».

Lugini rivolge quindi un ringraziamento ai colleghi che hanno contribuito al percorso: «Voglio ringraziare il consigliere delegato Nicola Campitelli per il lavoro che sta portando avanti e il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha sostenuto con convinzione questa impostazione e ha mantenuto alta l’attenzione su una questione così importante per il nostro territorio. Un ringraziamento va anche ai colleghi Emiliano Di Matteo, Carla Mannetti e Leonardo D’Addazio, con i quali abbiamo condiviso questo percorso e che hanno dato il loro contributo a un lavoro che considero fondamentale per il futuro delle nostre imprese balneari».

«Il confronto istituzionale che si è sviluppato in questi giorni – prosegue Lugini – dimostra che la posizione dell’Abruzzo può rappresentare un riferimento nel dibattito tra le Regioni. Abbiamo sostenuto la necessità di partire dalla conoscenza effettiva delle nostre coste e dalla verifica della disponibilità della risorsa, evitando criteri indistinti che rischierebbero di non considerare le differenze esistenti tra i diversi territori».

«Adesso, però, dobbiamo andare avanti con ancora maggiore determinazione. Il grande lavoro svolto fin qui deve tradursi rapidamente nei prossimi passaggi operativi. Per questo lavoreremo per velocizzare l’iter, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche, affinché la ricognizione possa essere completata e l’Abruzzo possa arrivare preparato alle successive fasi».

«Parliamo del futuro di imprese che da anni investono sulle nostre coste, di lavoratori e di famiglie che hanno bisogno di certezze per poter programmare il proprio futuro. Il nostro dovere è dare risposte concrete. La via intrapresa è quella giusta e dobbiamo percorrerla insieme, rapidamente e con determinazione. Il lavoro di squadra dimostrato finora deve rappresentare la nostra forza anche per i prossimi passaggi».