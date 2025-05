Conclave 2025: L'Aquila in preghiera per il cardinale Petrocchi

La comunità aquilana si unisce spiritualmente al cardinale emerito Giuseppe Petrocchi, impegnato nel Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, con messaggi di sostegno e preghiere condivisi sui social.

L'Arcidiocesi di L'Aquila ha espresso il proprio sostegno al cardinale emerito Giuseppe Petrocchi, impegnato nel Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice. Attraverso un messaggio diffuso sui canali social ufficiali, la comunità ha manifestato la propria vicinanza spirituale, invocando la guida dello Spirito Santo per tutti i cardinali elettori, con particolare attenzione al proprio pastore emerito .

Il messaggio recita: "Ti preghiamo, o Signore, per i cardinali, e in particolare per il nostro arcivescovo emerito Giuseppe Petrocchi, chiamato a eleggere, insieme agli altri elettori, il nuovo successore dell'Apostolo Pietro: accompagna lui e tutti con la luce e la forza del tuo Spirito".

Il cardinale Petrocchi, originario di Ascoli Piceno, ha guidato l'Arcidiocesi aquilana dal 2013 al 2022, dopo un lungo episcopato a Latina. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2018, è noto per la sua attenzione alla pastorale giovanile e alla famiglia, nonché per la sua formazione in filosofia e psicologia .

La partecipazione di Petrocchi al Conclave rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera regione, che si stringe attorno al proprio cardinale con affetto e preghiera. La comunità aquilana, ancora segnata dalle ferite del sisma del 2009, vede in lui un simbolo di speranza e resilienza.

Il Conclave, iniziato oggi, 7 maggio 2025, vede la presenza di 117 cardinali elettori, tra cui 17 italiani. La prima fumata è attesa per le ore 19:00. La Chiesa e i fedeli di tutto il mondo attendono con trepidazione l'elezione del nuovo Papa, successore di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile scorso all'età di 88 anni .

In questo momento di grande importanza per la Chiesa cattolica, la preghiera della comunità aquilana si unisce a quella dei fedeli di tutto il mondo, affinché lo Spirito Santo illumini i cardinali nel loro compito e doni alla Chiesa un nuovo pastore secondo il cuore di Dio.