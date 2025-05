Conclave 2025: Terrazze con Vista San Pietro Affittate a Prezzi Record

Durante il Conclave, terrazze con vista sulla Cappella Sistina vengono affittate a cifre esorbitanti, attirando media internazionali e turisti desiderosi di assistere all'evento storico.

Con l'avvicinarsi della fumata bianca che annuncerà l'elezione del nuovo Pontefice, Roma si trasforma in un palcoscenico globale dove la spiritualità incontra il business. Le terrazze con vista sulla Cappella Sistina diventano le location più ambite, con affitti che raggiungono cifre considerevoli.

Secondo quanto riportato da Leggo, alcune di queste terrazze, situate in posizioni strategiche come via Paolo VI e Borgo Santo Spirito, sono prenotate da anni da grandi network internazionali come NBC e Associated Press. Questi contratti, attivati automaticamente alla morte di ogni Papa, garantiscono ai media una posizione privilegiata per trasmettere in diretta l'evento. Le terrazze più richieste sono quelle che offrono una vista diretta sul comignolo della Cappella Sistina, evitando aree dove la struttura impedisce la visuale .

I prezzi per accedere a queste terrazze variano notevolmente. Mentre alcune stanze erano disponibili fino a pochi giorni fa a partire da 500 euro a notte, le terrazze con la vista migliore possono raggiungere cifre ben più elevate. Questo fenomeno ha trasformato l'evento religioso in un'opportunità economica per molti, con una domanda altissima e un'offerta limitata.

Anche gli istituti religiosi con vista su San Pietro beneficiano di questa situazione. Molti di essi, situati in zona extraterritoriale vaticana, non sono soggetti a tasse italiane e affittano le loro terrazze a media e turisti. Ad esempio, il palazzo delle suore francescane della Santissima Madre Addolorata e l'istituto Maria Santissima Bambina hanno già tutte le loro terrazze occupate da troupe televisive pronte a trasmettere l'evento .

Nel frattempo, la Loggia delle Benedizioni è pronta per l'annuncio ufficiale, con le classiche tendine rosse tirate a lucido. Mentre il mondo attende l'elezione del nuovo Papa, a Roma molti sperano che il Conclave duri qualche giorno in più, non per motivi teologici, ma per prolungare i profitti derivanti da queste terrazze da sogno.

Questo scenario evidenzia come eventi religiosi di portata mondiale possano influenzare significativamente l'economia locale, trasformando luoghi di culto in opportunità commerciali temporanee.