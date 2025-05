Conclave 2025: Tutto Pronto per l'Ingresso dei Cardinali nella Sistina

Il 7 maggio i cardinali elettori celebreranno la Messa "Pro Eligendo Pontifice" e si riuniranno in conclave per eleggere il successore di Papa Francesco.

Il Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice inizierà ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025. La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la solenne Messa "Pro Eligendo Pontifice", celebrata nella Basilica di San Pietro e presieduta dal Cardinale Decano Giovanni Battista Re . Questo rito liturgico rappresenta un momento di preghiera e riflessione per i cardinali elettori, che si apprestano a scegliere il successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso all'età di 88 anni.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, i 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Paolina, da dove, cantando le Litanie dei Santi, si dirigeranno in processione verso la Cappella Sistina . Qui, dopo l'invocazione allo Spirito Santo con il canto del Veni Creator, pronunceranno il giuramento prescritto, impegnandosi al segreto assoluto sulle deliberazioni del conclave.

Il conclave si svolgerà secondo un protocollo rigoroso: ogni giorno, a partire dal secondo, sono previste fino a quattro votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. Per l'elezione del nuovo Papa è necessaria una maggioranza di due terzi, ovvero almeno 89 voti su 133 . In caso di mancato accordo dopo tre giorni, è prevista una giornata di pausa e preghiera. Se si raggiungono 34 votazioni senza esito, la scelta si restringe ai due candidati più votati, mantenendo la necessità della maggioranza qualificata.

Durante il conclave, i cardinali alloggeranno presso la Casa Santa Marta, recentemente ristrutturata per l'occasione . L'intero processo si svolgerà in isolamento totale, senza accesso a comunicazioni esterne, per garantire la massima riservatezza. La tradizionale fumata indicherà l'esito delle votazioni: nera in caso di mancato accordo, bianca per annunciare l'elezione del nuovo Pontefice.

Una volta eletto, il nuovo Papa dovrà accettare l'incarico, scegliere il proprio nome e apparire al mondo dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro, pronunciando il tradizionale "Habemus Papam" e impartendo la prima benedizione "Urbi et Orbi".

La Chiesa Cattolica e i fedeli di tutto il mondo attendono con trepidazione l'annuncio del nuovo successore di Pietro, in un momento di grande significato spirituale e storico.