Concorso Docenti: Online i Bandi per l'Assunzione di 30mila Insegnanti

"Prove Scritte e Orali: Ecco Come Partecipare e le Nuove Regole del Periodo Transitorio"

Dal 11 dicembre sono aperti i bandi per i concorsi docenti destinati all'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di assumere complessivamente 30mila insegnanti. I documenti ufficiali sono disponibili sul sito del Portale Unico del reclutamento (InPA), accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, e tramite l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" su www.miur.gov.it.

Il periodo di presentazione delle domande è già iniziato e si protrarrà fino alle 23:59 del 9 gennaio 2024. La procedura di candidatura avverrà esclusivamente in forma telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento. Chi desidera partecipare dovrà anche versare un contributo obbligatorio di 10 euro per ogni classe di concorso o tipologia di posto richiesta. Il pagamento deve avvenire attraverso il sistema Pago In Rete prima di inviare la domanda, e la ricevuta di pagamento deve essere allegata alla candidatura.

I posti disponibili sono 9.641 per l'infanzia e la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono previsti 20.575 posti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito starebbe inoltre attendendo l'autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14mila posti.

Il Ministro del MIM, Giuseppe Valditara, sottolinea l'importanza di valorizzare il ruolo dei docenti, garantendo nuove competenze e una presenza capillare, anche nelle aree più disagiate del Paese.

Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, nei cinque anni precedenti, abbiano svolto almeno tre anni scolastici di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si concorre. In alternativa, devono aver conseguito entro il 31 ottobre 2022, i 24 Cfu/Cfa quale requisito del previgente ordinamento, oltre al titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta, secondo le regole del periodo transitorio del Pnrr.

Le prove d'esame comprendono una prova scritta della durata di 100 minuti, con 50 domande a risposta multipla sulle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, incluse domande su lingua inglese e competenze digitali. La prova orale mirerà ad accertare la conoscenza disciplinare, la capacità di progettazione, l'utilizzo delle tecnologie e delle risorse multimediali, e le competenze didattiche generali dei candidati.