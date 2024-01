Condanna per Concussione: Ex Direttore Generale dell'Università D'Annunzio, Filippo Del Vecchio

Il tribunale di Chieti ha emesso una condanna di quattro anni e sei mesi di reclusione per Filippo Del Vecchio, ex direttore generale dell'Università D'Annunzio, accusato di concussione. La sentenza include anche la disposizione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione, a meno che non sia per ottenere prestazioni di un pubblico servizio.

Del Vecchio, presente in aula al momento della sentenza, ha ricevuto anche la confisca di 60mila euro o di beni equivalenti a tale somma. Il tribunale ha deciso di inviare una copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti Abruzzo.

L'accusa, rappresentata dal pm Giancarlo Ciani, sostenuta da richieste di condanna di sei anni e sei mesi, afferma che Del Vecchio avrebbe coartato il responsabile dell'area Affari legali dell'università a versare somme di denaro indebitamente. Questo avrebbe riguardato incarichi di rappresentanza legale dell'università, sommando un importo complessivo di almeno 60mila euro. Gli eventi sono stati situati tra il 21 gennaio 2014, quando D'Antonio era ancora consulente dell'ateneo, e il 13 marzo 2017, quando Del Vecchio fu interdetto per un altro procedimento.