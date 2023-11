Condannato Medico di Base per Omicidio Colposo: Non Prescritti Esami Vitali al Paziente

La giustizia ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza, condannando un medico di base a otto mesi (pena sospesa) per omicidio colposo in seguito alla morte di un paziente a cui era stata amputata una gamba. La sentenza, pronunciata dalla giudice Claudia Di Valerio, riguarda il medico Antonio Giovannini, 70 anni, in servizio tra Tortoreto e Alba Adriatica al momento dei fatti nel 2018.

La pubblica accusa, rappresentata dal pm Enrica Medori, aveva richiesto una condanna a un anno, sostenendo che il medico non avesse prescritto esami vitali che avrebbero potuto salvare il paziente. Secondo l'accusa, le gravi omissioni di Giovannini hanno impedito una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato dell'arteriopatia periferica e dell'ischemia critica, causando la morte del paziente.

L'accusa afferma che nonostante il paziente avesse segnalato la sua condizione cardiocircolatoria al medico dal 2011 e fosse in trattamento con cardioaspirina e farmaci per la pressione, il medico ha omesso di prescrivere esami clinici di controllo per sei anni.

La difesa del medico, rappresentata dagli avvocati Tiziano Rossoli e Alfonso Di Giminiani, ha annunciato un ricorso in appello. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile con l'avvocato Lorenzo Di Antonio.