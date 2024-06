Condannato a 14 Anni per l'Omicidio della Madre

La Corte d’Assise di Lanciano ha condannato Francesco Rotunno, 65 anni, a 14 anni di reclusione per l’omicidio della madre, Cesira Bambina Damiani, 88 anni, avvenuto a Casoli il 12 febbraio 2023.

Il pubblico ministero Mirvana Di Serio aveva richiesto una pena di 21 anni. L’avvocato difensore di Rotunno, Silvana Vassalli, attenderà le motivazioni della sentenza prima di decidere se presentare appello, in quanto aveva chiesto il riconoscimento di un vizio parziale di mente per il suo assistito, affetto da disturbi psichici documentati anche in carcere.

Rotunno è stato accusato di aver strangolato la madre con un laccio ruvido o un foulard mentre l’anziana era a letto. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sulle aggravanti.