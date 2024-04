Condannato a Otto Anni il Rapinatore Seriale di Supermercati a Francavilla al Mare

Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di condanna a otto anni di reclusione nei confronti di A.M., un uomo di 34 anni ritenuto responsabile di una serie di tre rapine ai danni di supermercati a Francavilla al Mare. La condanna è stata accompagnata da un'ulteriore disposizione che lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

L'accusa si è concentrata sulle azioni del 34enne, che ha agito con aggressività e determinazione, minacciando le vittime con un coltello durante le rapine. Il procuratore Marika Ponziani aveva richiesto la pena di otto anni, sottolineando la gravità dei reati commessi.

Le rapine si sono verificate a breve distanza l'una dall'altra nel mese di agosto 2020, rispettivamente il 22, il 23 e il 28 agosto. I colpi hanno fruttato un totale di poco più di 1.900 euro: 300 euro nella prima rapina, 1.305 euro nella seconda e 305 euro nella terza.

Particolarmente sconcertante è stato il fatto che uno dei supermercati è stato rapinato due volte nel giro di pochi giorni. In una delle occasioni, il rapinatore ha minacciato anche una cliente, puntandole il coltello alla gola. In un'altra rapina, A.M. ha agito in concorso con un uomo e una minore, il cui coinvolgimento è stato oggetto di procedimenti giudiziari separati. Nell'occasione, i complici sono rimasti nel parcheggio del supermercato a bordo di un'auto.