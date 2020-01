Condannato per pedofilia, lascia messaggio disperato "Sono Innocente" e si impicca

Era stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per pedofilia, un pensionato di 63 anni di Miglianico (Chieti) si è ucciso ieri sera

Dopo aver appreso il verdetto della suprema corte che lo condannava in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di carcere, l'uomo ha scritto su facebook: «Sono innocente». E si è impiccato in un capannone.



L'inizio della vicenda risale al 2008 quando una bambina di 8 anni raccontò a uno psicologo di aver ricevuto molestie sessuali dall'uomo. Scattò un'inchiesta che si è conclusa con la condanna definitiva dell'uomo che aveva sempre gridato la sua innocenza.