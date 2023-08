Condizioni sconvolgenti al Terminal Bus extraurbano di Pescara

Il Terminal Bus extraurbano di Pescara è al centro di gravi critiche da parte delle presidenze regionali abruzzesi delle associazioni di consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori. Le tre sigle hanno pubblicato una nota congiunta in cui denunciano la situazione disastrosa di quella parte del sito, di proprietà del Comune di Pescara e adiacente alla vecchia Stazione ferroviaria.

Le associazioni parlano di uno "scempio" che rappresenta anche un'offesa per tutti i cittadini. In particolare, segnalano diverse carenze e mancanze preoccupanti, tra cui l'assenza di segnaletica verticale ed orizzontale in tutto il piazzale destinato al terminal bus, mancanza di indicazioni relative agli stalli di partenza e arrivo, mancanza di cartellonistica per le linee di destinazione, e l'assenza di spazi adeguati per la salita e discesa dei passeggeri.

Altri problemi evidenziati includono la mancanza di coperture adeguate per proteggere i passeggeri in attesa da eventuali intemperie, oltre al mancato rispetto da parte di veicoli privati e autobus privati del divieto di accesso all'area destinata al terminal bus.

Le associazioni criticano inoltre il degrado persistente del capolinea di Pescara e lamentano il rimpallo di responsabilità tra il Comune di Pescara e la Tua (Trasporto Unico Abruzzese). Nonostante le promesse di riqualificazione fatte nei mezzi di informazione, la situazione non è migliorata nel tempo.

Adoc, Adiconsum e Federconsumatori sottolineano che il costo per riqualificare il Terminal Bus sarebbe irrisorio e chiedono una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Gli utenti finali, tra cui turisti, lavoratori pendolari, pensionati, studenti e giovani, si sentono vessati ed umiliati invece di essere incoraggiati ad utilizzare i mezzi pubblici.

Le associazioni criticano anche l'atteggiamento di chi gestisce il servizio pubblico, sospettando che ci sia un interesse a scoraggiare l'utilizzo dei mezzi pubblici e a favorire i mezzi privati. Sottolineano l'importanza di valorizzare il trasporto pubblico per il benessere collettivo e chiedono un miglioramento delle informazioni relative ai servizi offerti.