Confesercenti attacca: "Incomprensibile scoraggiare l'afflusso a Pescara durante il G7"

Marina Dolci critica le dichiarazioni della Polizia Locale, chiedendo chiarimenti su restrizioni che potrebbero danneggiare il commercio cittadino.

Confesercenti Pescara, attraverso la sua presidente Marina Dolci, esprime forte dissenso riguardo le recenti dichiarazioni della Polizia Locale, che ha invitato i cittadini e i visitatori a evitare Pescara durante lo svolgimento del G7. Dolci ha definito tali affermazioni "irragionevoli" e ha sollecitato un chiarimento immediato dalle istituzioni locali. "Siamo da sempre favorevoli agli eventi che portano visibilità e movimento in città", ha dichiarato la presidente, "ma è impensabile che si diffondano messaggi che scoraggiano la presenza a Pescara in un momento così importante".

Secondo Dolci, le attività commerciali, che rappresentano il vero cuore pulsante della città, non dovrebbero essere ostacolate in occasione di manifestazioni di tale rilievo. Le vetrine illuminate e il commercio attivo, sottolinea, sono un contributo fondamentale alla sicurezza e all'attrattiva del territorio. "Gli eventi come il G7 servono a portare benessere, se interpretati correttamente. Altrimenti rischiano di diventare inutili".

La presidente ha inoltre evidenziato le difficoltà che molte imprese subiranno a causa delle limitazioni imposte dalla zona rossa, un'area di restrizioni che renderà impossibile per decine di attività ricevere merci, fornitori e clienti. "Queste aziende saranno di fatto costrette a chiudere", ha aggiunto Dolci, auspicando un approccio più collaborativo da parte delle autorità. In questa direzione, ha annunciato l’intenzione di richiedere un incontro urgente con il prefetto e il sindaco per discutere la possibilità di ristori per le imprese danneggiate.

"Il ritorno di immagine che Pescara può ottenere da un evento internazionale come il G7 rischia di essere fortemente ridimensionato da queste dichiarazioni allarmistiche", ha concluso Dolci. "L’invito a non venire in città mina il potenziale di un'occasione che avrebbe dovuto invece promuovere il territorio e le sue attività". Confesercenti si aspetta dunque che le istituzioni locali intervengano per chiarire e correggere questa comunicazione, evitando ulteriori danni al commercio locale.