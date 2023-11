Conflitto tra Giudici e D'Alfonso: L'Associazione Nazionale Magistrati esprime preoccupazione

La giunta abruzzese dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha sollevato una "profonda preoccupazione" in merito a una controversia avvenuta recentemente, coinvolgendo il magistrato Andrea Di Giovanni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. La giunta accusa il deputato Luciano D'Alfonso (Pd) di aver condotto "ingiustificate aggressioni" contro il magistrato attraverso dichiarazioni sui social, coinvolgendo diverse vicende giudiziarie in corso di indagini preliminari o dibattimento.

L'Anm ha rilevato che D'Alfonso, nel descrivere il dottor Di Giovanni attraverso soprannomi e accennando a "stanze buie", ha insinuato che l'attività del magistrato potesse essere finalizzata a ottenere consenso o, quanto meno, convenienze. L'associazione, esprimendo solidarietà ad Andrea Di Giovanni, ha auspicato la cessazione di tali attacchi ingiustificati, sottolineando la fiducia che tali aggressioni non influenzino in alcun modo il lavoro dei magistrati.

La questione ha preso forma attraverso una serie di video pubblicati sui social da D'Alfonso, intitolati "interviste sulle inchieste del Panzer". In uno di questi video, il deputato, senza citare esplicitamente Di Giovanni, parla di una figura che, a causa di un contratto con lo Stato, si presume stia cercando di ottenere consenso attraverso un'eccessiva visibilità nell'ambito cittadino. Riguardo alla domanda sulle "stanze buie", D'Alfonso ha preferito non rispondere, ma ha suggerito che ciò coinvolgerebbe troppo da vicino.

In un altro passaggio, il parlamentare ha espresso la sensazione che alcuni pubblici ministeri si autocelebrino e mettano tutto all'interno delle inchieste, paragonando l'attività a quella di un "insaccatore" che cerca di far entrare tutto nel fascicolo, come se fosse il confezionamento di un cementificio. La situazione continua a destare preoccupazione all'interno della magistratura e della politica locale.