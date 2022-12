Consiglio Regionale, maratona di fine anno per approvare bilancio regionale

"Oggi nonostante gli oltre 40 milioni di euro di minori trasferimenti da parte dello Stato dal 2014 al 2021, la Regione Abruzzo è in grado di garantire i servizi erogati per sociale, scuola e sanità, e, anzi, stanziare maggiori somme per significative voci di spesa".

Così in una nota l'assessore regionale al Bilancio, senatore Guido Liris, sul bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 approvato oggi dalla Giunta regionale.

Liris, eletto in Parlamento alle politiche del 25 settembre scorso, sta gestendo questa fase che vede la maggioranza di centrodestra impegnata in una corsa contro il tempo per licenziare entro il 31 dicembre prossimo bilancio e finanziaria per evitare l'esercizio provvisorio.

Liris, sul quale spesso le opposizioni di centrosinistra e del M5S hanno polemizzato per le mancate dimissioni, dopo il via libera ai documenti economico-finanziario rassegnerà le dimissioni da assessore e consigliere regionale. Lo scontro politico, alimentato dal ritardo nella tabella di marcia, è stato forte anche in questi giorni visto che il via libera dell'esecutivo si attendava da venerdì sera quando le opposizioni avrebbero voluto ricevere i testi. Documenti che potranno essere approvati nelle commissioni solo con il parere dei revisori dei conti. Intanto, domani inizia la sessione di bilancio nell'omonima commissione e in quelle in riunione congiunta, una fase; in Consiglio bilancio e finanziaria dovrebbero arrivare il 29 e 30 dicembre. In particolare, la settimana politica all'Emiciclo si apre domani alle ore 10, con la seduta della Commissione Bilancio che procederà all'esame dei seguenti documenti: Documento di Economia e Finanza Regionale; nota di aggiornamento al DEFR; eventuali ulteriori provvedimenti come il "Milleproroghe". Dalle ore 11 di mercoledì 21 e fino a giovedì 22 è prevista la discussione su "Legge di stabilità "e "Bilancio di previsione 2023-2025", con l'audizione di esponenti della società civile e degli assessori regionali. Il Bilancio nella sola gestione di competenza di entrate e spese contiene una movimentazione complessiva per circa 14 miliardi di euro.