Consiglio comunale, richiesto consiglio straordinario su Sanità

Il Consiglio comunale, riunito nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia, in apertura dei lavori, su proposta della consigliera Ersilia Lancia (FdI), ha osservato un minuto di silenzio in memoria del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nello svolgimento del servizio a tutela della pubblica incolumità.

L’assemblea ha quindi proceduto alla surroga della consigliera Chiara Mancinelli, che ha dichiarato di aderire al gruppo di Forza Italia.

Approvata, (20 si, 8 no) la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021. La variazione riguarda, in particolare, entrate per complessivi circa 14 milioni e 800mila euro, di cui 14milioni e 300mila provenienti da fondi Cipe, e un ulteriore stanziamento di 1 milione e 200mila euro in favore della società partecipata Ama (Azienda per la mobilità aquilana) per l’adeguamento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale. L’atto deliberativo è stato illustrato in aula dal vice sindaco, con delega al Bilancio, Raffaele Daniele.

Via libera, all’unanimità, ad una mozione, presentata dal consigliere Giorgio De Matteis (capogruppo Forza Italia), con la quale si impegna il sindaco, anche in qualità di presidente del Comitato ristretto dei sindaci della Asl della provincia dell’Aquila, “a convocare un tavolo istituzionale per chiedere all’assessore regionale alla Sanità una celere individuazione della funzionalizzazione tra i presidi ospedalieri di Teramo e L’Aquila che segua, in sincronia, quella già effettuata per gli ospedali di Pescara e Chieti”.

La mozione è stata emendata, su proposta del consigliere Paolo Romano (capogruppo Il passo possibile), sottoscritta anche da altri consiglieri, con la richiesta, al presidente del Consiglio comunale, di un Consiglio straordinario sulla sanità, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo e dell’assessore regionale alla Sanità.