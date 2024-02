Contestato al TAR l'Accordo da 846 Milioni per i Treni

Sette associazioni di consumatori abruzzesi hanno preso di mira l'accordo milionario da 846 milioni di euro tra la Regione e Trenitalia, sollevando dubbi sull'aumento dei prezzi dei biglietti e sull'integrità amministrativa del contratto. La decisione finale sarà affidata al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila, che dovrà valutare se i costi dei biglietti dei treni potranno salire e se il contratto presenta irregolarità. Le associazioni, difendendo i diritti dei consumatori, hanno presentato un ricorso contro il contratto decennale sottoscritto dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. L'avvocato Felice Petillo di Napoli ha curato il ricorso, depositato di recente al TAR.

Le sette associazioni coinvolte nel ricorso sono: Federconsumatori Abruzzo, Protezione consumatori, Arco consumatori Abruzzo, Centro per i diritti del cittadino - Codici Abruzzo, Acu Abruzzo, Adoc Abruzzo e Guardiacivica. Il ricorso si basa su otto motivi, tra cui la mancata consultazione delle associazioni dei consumatori nell'approvazione dello schema del contratto, l'offerta di servizi non adeguata alla domanda, e l'assenza di criteri di aggiornamento delle tariffe basati sul metodo del "price cap".

Il ricorso mette in evidenza anche la mancanza di indagini sulle ragioni dell'eventuale mancato utilizzo dei servizi, l'assenza di verifiche periodiche sulle condizioni minime di qualità del servizio e la mancanza di un sistema di penalità per Trenitalia in caso di mancato rispetto degli indicatori di qualità.

L'avvocato delle associazioni sottolinea che il tema è già stato oggetto di un precedente giudizio, concluso con la sentenza che ha annullato parte del contratto precedente, sempre tra la Regione e Trenitalia, per motivi simili. Nonostante ciò, il nuovo contratto è stato approvato senza la previa consultazione delle associazioni dei consumatori. La decisione finale spetta ora al TAR, ma resta da vedere come si concluderà questa controversia sul futuro dei treni e dei passeggeri in Abruzzo.