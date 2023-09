Continua l'Estiva Settembrina: L'Anticiclone Subtropicale Blocca la Circolazione

L'andamento meteorologico dei prossimi giorni continuerà a riflettere l'atmosfera estiva di settembre, con un sistema di circolazione atmosferica praticamente bloccato sull'Europa e sull'Italia. Una vasta massa d'aria calda di origine subtropicale africana continua a interessare gran parte dell'Europa centro-occidentale e dell'Italia, mantenendo l'estate a pieno regime. Questo pattern meteorologico è caratterizzato da due aree di bassa pressione, una sull'Atlantico vicino all'Irlanda e l'altra nel Mediterraneo, in parte influenzata da una saccatura fredda tra Scandinavia e Russia. Nel centro di questo schema si trova un potente anticiclone, formando una figura nota come "configurazione a omega," in quanto assomiglia alla lettera greca maiuscola.

Questo tipo di configurazione atmosferica tende a perdurare nel tempo a causa dell'incastro tra le tre diverse strutture bariche. Di conseguenza, nei prossimi giorni, ci aspettiamo una continuazione delle attuali condizioni meteorologiche.

Almeno fino al weekend del 9-10 settembre, e forse anche all'inizio della prossima settimana, la maggior parte della Penisola sarà influenzata dai margini orientali e sud-orientali dell'ampio anticiclone subtropicale, con il suo centro principale sopra la Mitteleuropa. Solo l'estrema parte meridionale dell'Italia sarà ancora influenzata dall'instabilità associata al ciclone Daniel, che rimarrà ancorato per diversi giorni nel braccio di mare compreso tra lo Ionio e il Mar Libico.

In queste condizioni, la Sicilia, soprattutto quella orientale, la Calabria ionica e, solo occasionalmente, alcune parti della Puglia, della Basilicata e del confine meridionale della Campania, potrebbero sperimentare fenomeni di instabilità, talvolta anche intensi, soprattutto nelle aree tra la Sicilia e la Calabria.

I venti seguiranno un modello simile, prevalentemente da Nord a Sud con rafforzamenti nelle regioni meridionali e ioniche. Le temperature rimarranno generalmente al di sopra delle medie, in particolare nelle aree tirreniche, dove si potrà avvertire anche un effetto di riscaldamento adiabatico dovuto ai venti discendenti dall'Appennino.