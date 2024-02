"Conto Negli Appalti": Un Progetto per Favorire le Micro Imprese

Un nuovo progetto, denominato "Conto Negli Appalti", si propone di agevolare la partecipazione delle micro imprese alle gare d'appalto, aprendo nuove opportunità nel complesso mondo delle costruzioni e non solo. Promosso da Cna Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, il progetto sarà presentato a imprese, istituzioni e stampa domani, giovedì 29 febbraio, a Pescara.

L'iniziativa, patrocinata dall'Anci Abruzzo, vedrà la partecipazione di illustri personalità come Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Enzo Ponzio, presidente nazionale di Cna Costruzioni, Guido Castelli, Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, e Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia.

Secondo Marco Terrei, coordinatore del progetto, le micro imprese sono attualmente escluse in larga misura dagli appalti pubblici, nonostante rappresentino il 96% del totale delle imprese. Solo il 17% di esse ha la possibilità di partecipare alle gare, e soltanto il 5% riesce a vincerne una. Tale situazione contrasta con la presenza massiccia di piccole e piccolissime imprese nel panorama economico italiano.

Il progetto si basa sul concetto di "rete", promuovendo collaborazioni tra imprese di diverse dimensioni e competenze. Le imprese più strutturate offriranno supporto alle più piccole, permettendo loro di diventare partner nelle gare d'appalto.

All'incontro parteciperanno anche figure di spicco come il vicepresidente nazionale di Cna, Savino Saraceni, il vicepresidente Anci Abruzzo, Rocco Micucci, il professor Fausto Gaspari dell'Universitas Mercatorum e il direttore regionale di Cna, Silvio Calice.