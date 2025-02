Contributi per Emergenza Alimentare: Santangelo annuncia il sostegno alle associazioni

La Regione Abruzzo attiva finanziamenti per combattere la povertà e sostenere chi vive in condizione di emergenza alimentare, con 250 mila euro a disposizione.

La Regione Abruzzo, tramite l'assessorato alle Politiche sociali, ha recentemente annunciato un nuovo avviso pubblico destinato a sostenere le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore e le Caritas regionali coinvolti nell'emergenza alimentare. Con una dotazione complessiva di 250 mila euro, questo avviso intende rispondere alle necessità delle persone che si trovano in stato di povertà o senza fissa dimora, fornendo loro un sostegno alimentare diretto.

L'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha spiegato che questa iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio impegno per affrontare le emergenze sociali nella regione, un settore dove il lavoro delle associazioni, degli enti e delle Caritas è fondamentale. “Siamo di fronte a una questione che tocca un aspetto molto delicato della nostra società – ha dichiarato Santangelo – e la risposta della Regione è un passo concreto per cercare di ridurre il numero di persone in difficoltà, a partire da quelle che hanno bisogno di un aiuto alimentare quotidiano.”

I beneficiari principali di questi fondi sono le persone in condizione di povertà estrema o senza fissa dimora, che necessitano di un supporto diretto per il loro sostentamento. Santangelo ha sottolineato che sebbene il numero di persone in emergenza alimentare sia ancora alto, la Regione intende ridurre questo fenomeno, cercando al contempo di inserire queste persone nel mercato del lavoro per garantire loro un reddito dignitoso e favorire il loro reinserimento sociale.

Gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane possono richiedere i contributi per diverse tipologie di intervento. Tra queste, figurano la raccolta e distribuzione di generi alimentari, la gestione di mense per chi è in stato di povertà estrema e senza dimora, e il supporto tramite gli Empori Sociali, strutture che offrono aiuto a famiglie e persone in grave disagio sociale. Le domande per accedere ai finanziamenti devono essere inviate tramite posta certificata all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it, entro il 17 marzo 2025.