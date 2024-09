Controlli Notturni sulla Costa Teatina: Sequestrati Ricci di Mare e Attrezzature da Pesca Abusiva

Pescatori non autorizzati sorpresi dalla Capitaneria di Porto mentre cercavano di accumulare un bottino illecito di ricci di mare sulla Costa teatina, in zone vietate e con equipaggiamento non conforme

Lo scorso fine settimana, due pescatori subacquei sono stati sorpresi e multati dalla Capitaneria di Porto di Ortona per aver praticato pesca subacquea in aree interdette e utilizzato attrezzature non autorizzate. L'incidente è avvenuto nella zona di San Vito, un litorale noto per le sue calette isolate, che durante la notte risultano deserte e quindi particolarmente attraenti per i pescatori abusivi.

I due individui, privi di qualsiasi autorizzazione e provenienti da fuori regione, avevano programmato di lavorare fino all'alba per raccogliere un consistente quantitativo di ricci di mare, destinati a un mercato nero particolarmente fiorente. Grazie a una combinazione di segnalazioni dei cittadini e all'analisi dei movimenti delle auto utilizzate per il trasporto, i militari della Guardia Costiera sono riusciti a intervenire dopo aver monitorato la zona per diverse ore.

I pescatori sono stati avvistati grazie alle luci specifiche per la pesca notturna e sono emersi poco dopo la mezzanotte con ceste colme di ricci. I due, già noti per precedenti infrazioni, sono stati identificati e multati con una sanzione complessiva di 2.000 euro. Oltre alla multa, è stato effettuato il sequestro delle attrezzature da sub, comprese bombole e mute, e dell'intero pescato, che ammontava a oltre 100 kg di ricci di mare, successivamente rigettato in acqua.

Questo intervento conferma una triste tendenza: i trasgressori sono spesso pescatori non professionisti provenienti da altre regioni. La frequenza con cui vengono colti in flagrante suggerisce che i guadagni illeciti derivanti da questa attività rendano il rischio di essere scoperti e perdere sia il pescato che l'attrezzatura considerato accettabile.