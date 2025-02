Controlli a tappeto: ritirate cinque patenti nel weekend a Pescara

Nel fine settimana, la Polizia Stradale di Pescara ha intensificato i controlli, ritirando cinque patenti e decurtando 60 punti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.

Durante lo scorso fine settimana, la Polizia Stradale di Pescara ha intensificato i controlli stradali, focalizzandosi sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato al ritiro di cinque patenti e alla decurtazione di un totale di 60 punti. I conducenti sanzionati appartengono principalmente alla fascia d'età dei ventenni.

Tra i casi più rilevanti, due giovani di 23 e 24 anni, residenti nel pescarese, sono risultati positivi all'alcol test con tassi rispettivamente di 1,15 g/l e 1,09 g/l, ben oltre il limite legale. Successivamente, entrambi sono stati sottoposti a test salivare, risultando positivi ai cannabinoidi. Un altro episodio ha coinvolto una 26enne, con un tasso alcolico di 0,82 g/l e positività ai cannabinoidi. Il tasso più elevato è stato registrato in un 24enne che guidava in modo irregolare: l'etilometro ha segnato 1,35 g/l.

Inoltre, intorno alle 4 del mattino, una Ford Puma non si è fermata all'alt della polizia, tentando la fuga. Una volta bloccata, si è scoperto che la conducente, una 29enne, era priva di patente poiché mai conseguita. Per lei è scattata una sanzione superiore a 5.000 euro e il fermo del veicolo.

Questi interventi rientrano nell'ambito delle misure previste dal nuovo Codice della Strada, promosso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che mira a inasprire le sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Le autorità locali sottolineano l'importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I controlli proseguiranno nei prossimi fine settimana per prevenire comportamenti pericolosi alla guida.