Controlli della Polizia contro le "Stragi del Sabato Sera" a Caccia di Guidatori Ubriachi

La Polizia è scesa in campo durante il weekend per prevenire le pericolose "stragi del sabato sera", causate spesso da conducenti ubriachi e sotto l'effetto di droghe. In totale, sono stati controllati 71 conducenti da parte delle forze dell'ordine, che hanno impiegato 4 pattuglie per presidiare le strade.

Durante questi controlli, sono state riscontrate 6 infrazioni al Codice della Strada e complessivamente sono stati decurtati 5 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati. Inoltre, è stata scoperta una persona alla guida con una patente falsa, che è stata immediatamente sequestrata. Il conducente è stato sanzionato anche per guida senza patente, un'infrazione che prevede una multa di 5.100 euro. In questa circostanza, il veicolo è stato fermato e la carta di circolazione è stata ritirata.

Nel corso della serata di sabato ad Avezzano, tre pattuglie della Polizia Stradale, insieme al personale medico e sanitario della Questura dell'Aquila, hanno effettuato controlli su 44 conducenti. Tra di loro, due risultavano positivi all'etilometro, il che ha portato alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada e al ritiro temporaneo della patente in attesa di ulteriori procedimenti.

Complessivamente, sono state contestate 22 violazioni al Codice della Strada e sono stati decurtati ben 30 punti dalle patenti dei trasgressori. In aggiunta, un veicolo è stato sottoposto a fermo. La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli continueranno anche nei prossimi fine settimana al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza stradale.