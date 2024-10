Controlli serrati dei Carabinieri: uomo in stato di ebbrezza e imbrattatore denunciati

A Pineto e Teramo, l'attività dei Carabinieri porta a denunce per eccesso di velocità, alcol e vandalismo, a tutela della sicurezza pubblica.

I Carabinieri hanno effettuato controlli intensificati sulla SS 16, rintracciando un'auto che viaggiava a velocità sostenuta e compiva sorpassi pericolosi. Dopo un breve inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il veicolo e a sottoporre il conducente al test dell’etilometro. I risultati hanno rivelato un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito, con la seconda misurazione che ha mostrato addirittura un incremento. Di conseguenza, il soggetto è stato privato della patente di guida e segnalato all'Autorità Giudiziaria.

In un altro intervento a Pineto, i Carabinieri hanno denunciato un giovane per vandalismo, identificato come il responsabile di un'imbrattatura sul muro della stazione ferroviaria locale, dove ha lasciato una grande scritta realizzata con un pennarello nero. Questo atto di deturpamento non è passato inosservato e ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità.

Nel comune di Teramo, i militari del Radiomobile hanno denunciato un uomo che, sebbene fosse agli arresti domiciliari e avesse ricevuto un permesso per uscire, è stato visto in moto in orari non consentiti. Nonostante indossasse un casco, i Carabinieri lo hanno riconosciuto e hanno provveduto a riportarlo nella sua abitazione.

A Martinsicuro, infine, i Carabinieri hanno monitorato due individui noti per avere precedenti di truffa ai danni di anziani, avvistati in una zona residenziale della città. I sospetti sono stati fermati e controllati, ma non sono emerse anomalie. È importante sottolineare che non sono pervenute segnalazioni di truffe consumate o tentate nella zona, ma gli investigatori stanno conducendo ulteriori accertamenti per valutare la possibilità di adottare misure di allontanamento dal comune nei loro confronti, considerando che non hanno legami affettivi o economici nel territorio.

L'azione dei Carabinieri dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nella salvaguardia della sicurezza pubblica e nella lotta contro comportamenti illeciti che possono mettere a rischio la comunità. La vigilanza continua, con l'obiettivo di mantenere ordine e prevenire il compimento di reati.