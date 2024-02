Controlli straordinari in carcere: droga e microcellulari sequestrati

Un'operazione di perquisizione straordinaria nel carcere di Castrogno è stata avviata all'alba di lunedì scorso dalla polizia penitenziaria, coinvolgendo 30 agenti che hanno focalizzato la loro attenzione sul reparto di media sicurezza della struttura. Durante i controlli, sono stati rinvenuti tre microcellulari e venti grammi di hashish.

L'annuncio è stato dato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), tramite Giuseppe Pallini, segretario provinciale di Teramo, che ha elogiato l'operato degli agenti penitenziari per la loro professionalità dimostrata durante l'operazione.

Pallini ha sottolineato la dedizione della polizia penitenziaria nonostante la carenza di personale e le ferie forzate imposte dal direttore della struttura. Ha inoltre enfatizzato il costante impegno della polizia penitenziaria nella prevenzione e repressione dei reati all'interno delle carceri.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha espresso apprezzamento per il personale penitenziario di Teramo e ha evidenziato la diffusa problematica della tossicodipendenza tra i detenuti nelle carceri italiane. Ha sottolineato la necessità di adottare misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti, proponendo il loro inserimento in comunità di recupero per favorire la loro riabilitazione e ridurre il rischio di recidiva.

Questo sequestro di droga e dispositivi illegali in carcere evidenzia la costante sfida della polizia penitenziaria nel contrastare lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti dietro le sbarre, nonostante le sfide e le limitazioni operative.