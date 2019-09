Controlli sulla filiera del Miele, i Carabinieri Forestali trovano violazioni a norme europee

Nell’ambito dell’attività di tutela del consumatore nella filiera alimentare, con particolare riferimento alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti destinati al consumo umano, iniziata con i controlli effettuati in occasione degli eventi fieristici estivi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel di Sangro hanno posto l’attenzione sulla vendita dei prodotti tipici locali ai numerosi turisti che hanno affollato i mercatini e gli stands dei borghi dell’Alto Sangro, al fine di garantire ai consumatori l’acquisto di confezioni di prodotto correttamente tracciate e commercializzate, nel rispetto delle direttive comunitarie ed italiane.

Durante un evento di degustazione, finalizzato alla vendita del prodotto, presso un hotel di Castel di Sangro, un apicoltore proponeva prodotti apistici (miele) le cui confezioni risultavano carenti delle prescritte “informazioni chiare e facilmente comprensibili” per il consumatore (indicazione chiara del produttore e maggiore visibilità del laboratorio di confezionamento).

In particolare veniva usato il marchio “La Vecchia Fattoria – Villa Scontrone” ma, dagli accertamenti effettuati nella banca dati apistica nazionale (BDA), risultava che, da alcuni anni, l’apicoltore non avesse più installato i propri apiari in Comune di Scontrone (AQ).

Inoltre, da successivi accertamenti, emergevano irregolarità nell’aggiornamento delle informazioni in Banca Dati Apistica (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), adempimento, questo, necessario per la registrazione delle movimentazioni e della consistenza degli allevamenti, atto a garantire una efficace sorveglianza sanitaria e prevenire la propagazione delle patologie delle api.

Al termine degli accertamenti venivano contestate violazioni alle norme di cui al Reg. (UE) 1169/2011 e D. Lgs. 231/2017, con contestuale elevazione di sanzioni amministrative, per oltre 5.000 euro.-