Contromano in città: Via Vicentini resta una trappola pericolosa

A L’Aquila, Via Vicentini continua a essere teatro di episodi di guida contromano, coinvolgendo automobili, motociclette e furgoni, spesso a velocità elevate. Questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.​

Le testimonianze raccolte evidenziano una situazione critica. Un recente incidente ha coinvolto una motocicletta guidata da un turista del nord Italia che, imboccando la strada nel senso vietato, ha urtato un'auto in transito. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze, ma l'episodio sottolinea la pericolosità della zona.​

I residenti e i commercianti locali segnalano da tempo la scarsa visibilità della segnaletica e l'assenza di controlli efficaci. In particolare, l'intersezione con Viale della Croce Rossa è considerata un punto critico, dove molti conducenti imboccano la strada nel senso vietato, spesso a causa di indicazioni poco chiare .​

Il Comune ha recentemente effettuato interventi per migliorare la segnaletica, ripristinando l'aiuola spartitraffico all'incrocio con Viale della Croce Rossa e ridisegnando l'attraversamento pedonale tra le due aree commerciali . Tuttavia, i cittadini ritengono che queste misure siano insufficienti.​

Le richieste della comunità includono l'installazione di dissuasori fisici, specchi parabolici e un presidio costante della Polizia Municipale. Alcuni residenti hanno anche proposto di finanziare personalmente ulteriori interventi per garantire la sicurezza dell'area.​

La Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale, effettuando numerosi posti di controllo e sanzionando diverse violazioni, tra cui l'uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza . Tuttavia, gli episodi di guida contromano in Via Vicentini continuano a verificarsi.​

La situazione richiede un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I residenti auspicano che le loro segnalazioni vengano prese in considerazione e che vengano adottate misure efficaci per prevenire ulteriori incidenti.