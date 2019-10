Contromano sulla Teramo-Mare, pattuglia della polizia scongiura nuova tragedia

Sono stati gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale, che sulla Teramo-Mare nei pressi di Villa Vomano, hanno scongiurato un'ennesima tragedia, a causa di un'auto che aveva imboccato la strada contromano.

La pattuglia all'uscita della galleria di Colleurania, si sono trovati di fronte una macchina che procedeva in senso contrario, alla guida della quale un 80enne, al quale dopo essere stato fermato è stata ritirata la patente.

Alla luce di questo nuovo fatto e dopo il tragico incidente dello scorso 7 ottobre a Piano d'Accio, in cui morì un 90enne che aveva imboccato e percorso diversi chilometri in senso contrario e che si andò a schiantare contro un'autovettura, saranno attivati controlli più severi per il rinnovo delle patenti e inoltre sarà rinforzata la segnaletica stradale.