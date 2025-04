Convitto Delfico sotto sequestro: verifiche strutturali e antisismiche in corso

Avviate le indagini tecniche per valutare la stabilità dell'edificio sequestrato; studenti trasferiti in moduli prefabbricati per garantire la continuità didattica.

A partire dal 28 aprile 2025, sono iniziate le verifiche statiche e antisismiche presso il Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico" di Teramo, edificio sottoposto a sequestro preventivo dal 3 ottobre 2024 per presunte carenze strutturali . Le indagini, che comprendono saggi stratigrafici, mirano a raggiungere il livello LC3, il massimo grado di approfondimento previsto, e si concluderanno con una relazione finale entro il 3 giugno.

Questa fase è propedeutica alla redazione del progetto di adeguamento sismico, affidato all'ATI Project tramite gara di Invitalia, e alla presentazione di una nuova istanza di dissequestro al Tribunale di Teramo, dopo il rigetto da parte della Corte di Cassazione.

Nel frattempo, per garantire la continuità delle attività scolastiche, è previsto il trasferimento di circa 1.200 tra studenti, docenti e personale amministrativo in moduli prefabbricati che saranno installati nel polo scolastico della Cona a partire dal 5 maggio.

Il sequestro dell'edificio, disposto a seguito di un'indagine della Procura di Teramo, ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza degli occupanti . Le autorità competenti stanno lavorando per assicurare una rapida risoluzione della situazione, con l'obiettivo di restituire alla comunità scolastica un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti.​