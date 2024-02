Coppa del Mondo Giovanile WKF negli Emirati Arabi Uniti - il CPGA Vola sul Podio

Si è svolta a Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti, a 120 km da Dubai, dal 22 al 25 febbraio 2024, la prima prova della Youth League Karate 1 WKF del 2024.

L’aquilano Federico Arnone del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è riuscito a portare a casa una eccezionale Medaglia di Bronzo.

Dal primo incontro, in un palazzetto dello sport avveniristico, la gara si presenta particolarmente interessante con la vittoria dell’atleta aquilano contro l’atleta polacco Lwasziewicz Piotr per 39.00 a 38.40. Nella seconda prova Federico Arnone affronta l’atleta egiziano Salah Mohamed e ne esce vincitore con il punteggio di 39.60 contro 38.80.

Nella terza prova affronta il connazionale Guido Polsinelli, non riesce a superarlo ma accede di diritto alle fasi di ripescaggio affrontando in sequenza l’egiziano Hassan Mohamed battuto per 39.60 contro 38.10 e l’altro fortissimo egiziano Tolb Abdelrahman battuto per 40.40 contro 40.20.

Con questa ultima vittoria, l’atleta aquilano si aggiudica una meritatissima medaglia di bronzo che lo porta a confermare la sua posizione ai vertici del karate mondiale.

Questo il podio degli Under 21 Kata Male: Polsinelli Guido (Italia) Oro, Urazaliyev Samandar (Uzbekistan) Argento, Arnone Federico (Italia) Bronzo, Matacchioni Luigi (Italia) Bronzo.

Ancora una conferma dell’altissima qualità del karate aquilano che è costantemente presente sui podi di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni è a disposizione il sito ufficiale della Karate Youth League (www.wkf.net).

Nella foto da sinistra: Urazaliyev Samandar (Uzbekistan), Guido Polsinelli (Italy), Federico Arnone (Italy), Luigi Matacchioni (Italy)