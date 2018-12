Corecom inaugurata nuova sede ad Avezzano. Sportello a tutela dei cittadini sarà aperto il mercoledì

È stata inaugurata la nuova sede del Co.Re.Com (Comitato Regionale Comunicazione) nei locali di Via Treves. Alla presenza del vice sindaco Lino Cipolloni, il presidente Filippo Lucci, anche coordinatore nazionale dei Corecom regionali, Ottaviano Gentile e Giuseppe Di Pangrazio, presidente del consiglio regionale d'Abruzzo. Lo sportello, a tutela e a servizio gratuito dei cittadini, sarà aperto il mercoledì.



"Abbiamo deciso di reinvestire negli uffici decentrati, puntando su certezze e velocità dell'esito" ha spiegato il presidente Lucci, "molti cittadini non hanno un utilizzo pieno della tecnologia, e il CoReCom è uno sportello fondamentale per la risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni tra utenti e compagnie telefoniche/pay tv e telefonia mobile" Parlano i dati: trentamila famiglie e imprese nel 2017 hanno contattato il Corecom Abruzzo che ha gestito oltre 8 mila conciliazioni. Le istanze possono essere presentate anche online, con il "concilia click".