Il tampone effettuato sulla 17enne ricoverata presso l'ospedale di Vasto è fortunatamente risultato negativo al contagio del Covid 19, la ragazza era arrivata dopo un accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Nessun contagio da Covid 19, dunque, ma una semplice influenza stagionale per la ragazza, che resta ricoverata in osservazione fin quando le sue condizioni generali non consentiranno le dimissioni.