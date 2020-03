Coronavirus, 22 i decessi in Abruzzo, aumenta il numero dei contagi

In aumento anche in Abruzzo i casi di contagio da coronavirus, dove ieri si sono registrati 79 nuovi positivi al Covie 19, 22 persone purtroppo sono decedute, ad oggi la situazione nelle varie Asl abruzzesi è la seguente:

185 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (19 in provincia dell'Aquila, 28 in provincia di Chieti, 122 in provincia di Pescara e 16 in provincia di Teramo),

44 in terapia intensiva (5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo),

mentre gli altri 265 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (6 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo).