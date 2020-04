Coronavirus, Controlli nel teramano, boom denunce Solo ieri 314 denunciati per false attestazioni

Boom di denunce da parte della polizia nel Teramano per false attestazioni in merito alle restrizioni di circolazione decise dal Governo per l'emergenza del coronavirus: sono state 314 nella sola giornata di ieri, mentre nei giorni precedenti non c'era stato alcun denunciato; 70 invece le persone multate ieri.

Nella settimana appena trascorsa sono state complessivamente multate 287 persone e 314 quelle denunciate; nella settimana precedente le persone multate erano state 41, mentre quelle denunciate sono state complessivamente 407.