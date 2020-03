Coronavirus: Marsilio, Abruzzo al limite capacità, ritmo contagi e ricoveri raddoppia quotidianament

"Comincia un'altra giornata campale in Abruzzo, purtroppo l'onda lunga dell'epidemia è arrivata, da quattro giorni il ritmo dei contagi e dei ricoveri raddoppia quotidianamente, siamo già al limite della capacità di ricovero, con alcuni reparti chiusi o ridimensionati perché sono stati contagiati medici e paramedici, in prima linea come sempre".

Lo scrive il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in un lungo post su Facebook in cui annuncia pure che il suo tampone è risultato negativo al coronavirus.

"La collaborazione dei cittadini è essenziale: restate a casa! - continua - Tutti quelli che possono farlo, restino nelle loro abitazioni, evitino spostamenti e contatti non necessari, mantengano le distanze di sicurezza quando costretti a uscire e incontrare persone.

Ce la faremo solo lottando tutti insieme, con senso di responsabilità!".