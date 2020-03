Coronavirus, altro sindaco della Val di fino contagiato,

Dopo quello di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), in Abruzzo c'è un secondo sindaco positivo al Covid-19 nella zona rossa istituita dal governatore Marco Marsilio: si tratta del primo cittadino di Montefino, Ernesto Piccari, medico di base nel suo paese e a Castiglione.

Sei i casi al momento positivi nel piccolo centro del Teramano, abitato da poco meno di mille persone. "Ho febbre a 39, tosse e congiuntivite", dice all'ANSA Piccari. Tutto il personale del Comune è in quarantena e i servizi sono bloccati.

"Sono a casa - dice Piccari - in isolamento con sorveglianza attiva e sono in contatto con il personale della Asl. Ho avvertito i primi colpi di tosse domenica, poi martedì è subentrata la febbre. Al momento non ho problemi respiratori e sto monitorando costantemente la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Sono con mia moglie, il cui tampone è risultato negativo".

Alla domanda se sia spaventato, il sindaco risponde: "Spaventato no, più che altro scoraggiato, per i tempi di gestione di tutta questa situazione e per quelli dell'isolamento, perché siamo bloccati, dato che tutto il personale è in quarantena".