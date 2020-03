Coronavirus, bollettino medico Asl Teramo, 8 i pazienti ricoverati

La Asl di teramo ha emesso il bollettino giornaliero relativo alle condizione dei pazienti contagiati e ricoverati nella struttura ospedaliera di Teramo, ad oggi, i pazienti positivi al Covid-19 sono 8.

Tra questi, 1 è in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in Rianimazione, gli altri 6 sono ricoverati in Malattie Infettive.

Le condizioni cliniche della paziente in Rianimazione sono stabili pur nella loro criticità.

Dei 6 ricoverati in malattie infettive, 4 sono in buone condizioni di salute, mentre 2 hanno la polmonite senza necessità, al momento, di ventilazione assistita.

Nel territorio della provincia di Teramo ci sono, ad ora, circa 50 persone sottoposte a sorveglianza attiva da parte dei Medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ma il numero è destinato ad aumentare a breve, poiché si sta procedendo alla mappatura dei contatti dei nuovi casi risultati positivi al virus.