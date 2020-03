Il bollettino medico diffuso dall'ospedale Mazzini di Teramo, conferma anche per oggi le ottime condizioni cliniche dei quattro pazienti ricoverati in Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo.

All’interno del Reparto, è stato attivato anche il servizio di una psicologa per sostenerli in questa esperienza di isolamento che, soprattutto per i bambini, potrebbe rivelarsi particolarmente difficile.