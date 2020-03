Coronavirus, contagi in Abruzzo, Castaldi: "No polemiche ma seguire indicazioni Governo"

"Purtroppo è arrivata oggi la notizia del primo contagio da Coronavirus a Vasto, si tratta di un professore del Liceo Scientifico R.Mattioli, reduce da un viaggio nel Nord Italia, dove sarebbe avvenuto il contagio da Coronavirus, dice in una nota Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Sono consapevole della preoccupazione destata, nei giorni scorsi, dai tre contagi a Montenero di Bisaccia, paese che ha stretti contatti con Vasto. Allo stato attuale, però, non solo non ci sono focolai in Abruzzo e Molise, ma stiamo parlando anzi di due Regioni fra le meno colpite in Italia dal virus.

Discuteremo più avanti nel tempo delle incertezze nella gestione della situazione, non è questo il momento delle polemiche politiche.

Pensiamo invece a stare uniti ed a conservare la razionalità, soprattutto seguiamo le indicazioni emanate dal governo e le precauzioni suggerite dalla comunità scientifica: lavarsi spesso le mani, gli anziani evitino luoghi affollati, niente saluti con strette di mano e baci, non scambiamoci bottiglie e bicchieri; insomma, comportamenti di buon senso in difesa di tutti".