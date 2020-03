Coronavirus, due morti nel Teramano, 42 i ricoverati in varie strutture

Il bollettino odierno diffuso dalla ASL di Teramo rende noto la situazione dei contagi nella provincia:

I pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 42. Di questi, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 5 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 19 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 3 in Rianimazione sempre ad Atri.

Due pazienti, uno di Teramo e uno di Pineto che erano ricoverati ad Atri, rispettivamente in un Reparto e in Rianimazione, sono deceduti nella mattinata di ieri.