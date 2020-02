Coronavirus, fine della quarantena, tornato a casa Lorenzo De Berardino

E' rientrato a casa accompagnato dai genitori, Lorenzo Di Berardino il giovane 22enne di Pescara, uno dei 55 italiani provenienti da Wuhan (Cina) messo in quarantena alla Cecchignola.

Dopo 17 giorni di isolamento «Ci siamo finalmente visti senza le mascherine, ora sì che ci conosciamo a viso intero», ha scherzato Lorenzo all'uscita della struttura, dopo la fine della quarantena.

Con il padre e la madre, venuti a prenderlo per riportarlo a casa in Abruzzo, c'è stato un commovente abbraccio. «Sono lacrime di gioia. Non lo vedevamo da agosto», dice papà Giulio.

Il giovane è una delle 20 persone che hanno lasciato la cittadella militare romana oggi, al termine degli ultimi test sanitari, eseguiti stamani, e dopo la visita con i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza, nel pomeriggio.

Studente di Giurisprudenza con indirizzo internazionale all'università di Trento, Lorenzo era in Cina, a Wuhan, da agosto, per un periodo di studio.

Il suo rientro era previsto per il 27 gennaio scorso, ma non è potuto ripartire a causa della chiusura dell'aeroporto. Alla fine è tornato il 3 febbraio con il volo dell'Aeronautica militare, insieme agli altri 54 connazionali.

Poi il periodo di isolamento alla Cecchignola ed infine il ritorno a casa. «Si chiude un periodo pesante di preoccupazione e tensione», dicono i genitori di Lorenzo all'Ansa, «siamo contenti che sia finita bene».